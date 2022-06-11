Minibüsle Migros'a daldı - Haberler

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Minibüsle Migros'a daldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Minibüsle Migros'a daldı

Bursa'da direksiyon başında kalp krizi geçiren bir kişi kullandığı minibüsle Migros markete daldı.

Bursa'da direksiyon başında kalp krizi geçiren bir kişi kullandığı minibüsle Migros markete daldı. Şoför ve 2 müşteri hafif yaralandı.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Ankara Yolu caddesinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öne sürülen sürücü 16 V 8924 plakalı minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek istasyonun marketine daldı. İstasyon görevlilerinin şok yaşadığı olayda markete alışveriş için giren iki müşteri yaralandı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan istasyon personeli, yaralılara müdahale etti. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 müşteriyi ve minibüs şoförüne ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından polis ekipleri istasyon ve çevresinde güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Markette büyük maddi zarar meydana gelirken, kazanın istasyonun yoğun olmadığı saatte olması faciayı önledi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

MİGROS TİC. A.Ş. Münir Karaloğlu Kalp Krizi Bursa 3. Sayfa Haberler

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