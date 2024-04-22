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İşçi servisi uçuruma devrilip yandı: 3 ölü, 18 yaralı

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Adana'da tarım işçilerini taşıyan bir minibüs uçuruma devrildikten sonra alev aldı. Feci kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi de yaralandı. Olay sonrası aralarında çocukların da olduğu yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adana'da bir minibüs uçuruma devrildikten sonra yanmaya başladı. Feci kaza sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken araçta 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 18 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

YARALILAR ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı ve daha sonra alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Sağlık ekipleri minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 7'si çocuk 18 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Minibüs uçuruma devrilip yandı: 3 ölü, 18 yaralı

Minibüs uçuruma devrilip yandı: 3 ölü, 18 yaralı

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Karaisalı İtfaiye Çocuk Adana Güvenlik Trafik 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

Son Yörük:

Allah rahmet eylesin ailelere başsağlığı dilerim keske biraz yavaş gitse araba keske ise 5 dakika geç gitseler şoför olmak büyük sorumluluk istiyor birçok can onlara emanet ne bileyim alkol kullanıyorlarmi psikolojileri nasil bazı kontrollerden geçmeli ayda 1 de olsa büyük sorumlulukları var onların hataları o arabada bulunan herkesin hayatını etkiliyor bir sürü dernekleri var şoförlerin az kaza olması için gayret etsinler.

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Samet Bayrampınar:

Ekmek davası uğruna...

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