İşçi servisi uçuruma devrilip yandı: 3 ölü, 18 yaralı

Adana'da bir minibüs uçuruma devrildikten sonra yanmaya başladı. Feci kaza sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken araçta 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 18 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

YARALILAR ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı ve daha sonra alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Sağlık ekipleri minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 7'si çocuk 18 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.