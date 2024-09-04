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Gaziantep'te Minibüs Park Halindeki Aracın Üzerine Çıktı

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Gaziantep'in Seyrantepe Mahallesi'nde bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Cadde esnafı, bölgede sık sık kaza yaşandığını belirterek önlemler alınmasını talep etti.

Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan minibüs, park halindeki otomobilin üzerine çıkarak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şehitkamil ilçesinin Seyrantepe Mahallesi Maaşkuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 17 FC 165 plakalı minibüs, Maaşkuyu Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin üzerine çıkarak durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin üzerine devrilen minibüs, itfaiye ekiplerinin çalışması kaldırıldı.

Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olay nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazanın meydana geldiği caddede esnaf olan Veysel Çelik, cadde üzerinde sürekli kazaların meydana geldiğini ileri sürdü.

Araçlarının hızının düşmesi için caddenin belli noktalarına tümsek yapılması isteyen Çelik, "Daha önce de bu cadde üzerinde defalarca kazalar oldu. Geçtiğimiz haftalarda cadde üzerinde bir çocuğa motosiklet çarptı, çocuk ağır yaralı olarak yoğun bakıma alındı ve daha sonra vefat etti. Yine aynı şekilde bu cadde üzerinde bir kadına araba çarptı. Bu cadde üzerinde sürekli kazalar meydana geliyor. Dün de yine bir kaza meydana geldi. Allah'tan aracın devrildiği noktada kimse yoktu. Kaza anı kimsenin yolda olmamasına şükür ettik. Bir anda devrilme sesi geldi ve arabanın otomobilin üzerine devrildiğini gördük" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seyrantepe gaziantep Otomobil İtfaiye Polis

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