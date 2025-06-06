Minguzzi'nin teyzesinin paylaşımı yürekleri yaktı: Bayram kime geldi?

Minguzzi'nin teyzesinin paylaşımı yürekleri yaktı: Bayram kime geldi?
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Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesi, geçmiş bir bayrama ait mesajlaşmalarını paylaştı. "Bayram kime geldi?" notuyla yapılan paylaşım, görenlerin yüreğini dağladı.

Kadıköy'de kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Genç yaşta hayattan koparılan Minguzzi'nin teyzesi Aylin Akıncılar'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım ise yürek burktu.

"BAYRAM KİME GELDİ?"

Aylin Akıncılar, yeğeniyle geçmiş bir bayrama ait mesajlaşmalarını paylaşarak, altına sadece şu üç kelimeyi yazdı: "Bayram kime geldi?"

Paylaşımda yer alan konuşma, şu şekilde:

Minguzzi : Teyzoş enişteme söyle Çinili Camii'nde bayram namazı kılalım. Kaçta camide olayım?

Akıncılar : Teyzoş enişten bayram namazını Ayasofya Camii'nde kılacakmış ama isterse Ahmet'i de götürürüm dedi.

Minguzzi : Saat kaçta?

Akıncılar : Seni 05.50'de alması lazım.

Minguzzi : Çok erken.

Minguzzi'nin teyzesinin paylaşımı yürekleri yaktı: Bayram kime geldi?

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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