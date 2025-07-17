Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı: 'Senin kafanı kopartırız' diyorlar

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı: 'Senin kafanı kopartırız' diyorlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı: 'Senin kafanı kopartırız' diyorlar
Haber Videosu

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili dava sürerken ailenin avukatı Rezan Epözdemir , ölüm tehditleri aldığını belirterek "Son 1 haftada bana ve eşime 'Senin kafanı kopartırız. Yasemin'i de parçalarız, akıllı ol' şeklinde mesajlar geliyor. Türkiye'de avukatın değeri yok. Bunu bir kez daha gördük" dedi.

Türkiye'nin gözü kulağı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yaşanan gelişmelerde. Davada yargılanan 18 yaşından küçük 2 sanık, dördüncü kez hakim karşısına çıktı, duruşma 2 Ekim'e ertelendi. Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise aldığı mesajlara isyan etti.

Ölüm tehditlerini aldığını açıklayan Epözdemir, şu ifadelere yer verdi: "Mağdur ailenin avukatını, eşini tehdit edeceksin, ölümle tehdit edeceksin, mesaj atacaksın, arayacaksın, yüzünü kapatacaksın, keleşle tehdit edeceksin, savcılık tespit edip sevk edecek tutuklamaya ama sulh ceza hakimliği adli kontrolle bırakacak.

"ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYORUZ"

Buradan Adalet Komisyonu Başkanına sesleniyorum. Bakılsın bakalım, Sulh Ceza Hakimliği bu faili serbest bırakmış mı bırakmamış mı. Sayın Adalet Bakanına da sesleniyorum; biz burada mağdur aile vekiliyiz, hak arama mücadelesi veriyoruz. Ölümle tehdit ediliyoruz, eşimiz ölümle tehdit ediliyor, aile huzurumuz bozuluyor. Son 1 haftada bana ve eşime 'Senin kafanı kopartırız. Yasemin'i de parçalarız, akıllı ol' şeklinde mesajlar geliyor. Faillerden biri tespit ediliyor, başsavcılık gerekeni yapıp tutuklamaya sevk ediyor ama Sulh Ceza Hakimliği her ne hikmetse faili serbest bırakıyor."

"BİR AVUKATIN YAŞAM HAKKI BU KADAR MI DEĞERSİZ?"

Epözdemir ayrıca "Beni asıl rahatsız eden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklamaya sevk ediyor, Sulh Ceza Hakimliği ise serbest bırakıyor. Bu beni ziyadesiyle üzdü açıkçası. Bir avukatın yaşam hakkı bu kadar mı değersiz?" sözleriyle isyan etti.

Kaynak: ANKA / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
MSB'den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız

İsrail'in Suriye'ye saldırısı sonrası MSB'den çok konuşulacak çıkış
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sürpriz sonuçlar var
Yunus Emre Vakfı'ndaki milyonluk vurgun soruşturmasında eski başkan gözaltına alındı

Milyonluk vurgunla suçlanan vakıf başkanı havalimanında yakalandı
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor

Üniformasının önünü açıp hastaya göğüslerini gösterdi
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOsman Demir:

Avukatsın sonuna kadar git ,sonuçta aileni tehtit etmişler. Zalimlerin yaptıklarından dolayı serbestçe dolaşmaları adaletsizlik

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Zorlu:

Devletin baş olamadığı yerde itin fermanı duyulur.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTekin Serdar Kaya Oglu:

Avukat tehdit ediliyorum bunu alenen söylüyorsa.. Adelet bakanı ve iç işleri bakanlığı istifa demiyorum!!! Direkt kendilerini fesih etmeleri gerekir..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Çetin:

Memleketin çivisi çıkmış

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü

Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Yargıtay kararı: Kredi çeken emeklilerin maaşlarına da bloke konabilecek

Emeklilere kötü haber: Maaşınıza el konabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.