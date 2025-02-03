Mine Tugay'dan kötü haber! Ünlü oyuncu hastanelik oldu

Ünlü oyuncu Mine Tugay, hastanelik olduğunu duyurdu. 46 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde de öksürük krizi tutunca hastaneye gitmişti.

Geçtiğimiz hafta ağır öksürük sonrası hastaneye giden ve maskeli bir paylaşım yapan oyuncu, takipçilerini hastalık konusunda uyarmıştı. Tugay, yaptığı paylaşımda 'Nasıl bir hastalık bu yahu. Bir haftadır bitik haldeyim' demişti.

HASTANELİK OLDU

Ünlü isim bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Çok teşekkür ederim geçmiş olsun dileklerinize. Biri bitiyor biri başlıyor bu ara. Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağrıyla hastanede buldum kendimi. Biraz sinirlerim bozuldu haliyle. İyi ki varsınız, teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.