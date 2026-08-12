Haberler

Adana'da Sıcak Hırsızı Ele Verdi

Adana'da Sıcak Hırsızı Ele Verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir evden 600 bin TL ve 100 çeyrek altın çalan iki şüpheli, 17 yaşındaki hırsızın sıcaktan bunalan kaskını çıkarması sonucu güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. İki şüpheli de tutuklandı.

Adana'da bir evden 600 bin TL ile 100 adet çeyrek altın çalan 2 şüpheli, kavurucu sıcaklar nedeniyle yakayı ele verdi. 26 dakika boyunca levye ve keserle kapıyı zorlayarak eve giren şüphelilerden, 17 yaşındaki çocuk şüpheli olay sırasında sıcaktan bunalıp kaskını çıkardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kimliği belirlenen şüpheli yakalanırken, ifadesinde diğer şüphelinin de kimliğini verdi. 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Temmuz günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi Şıhcemil Caddesi üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ü.'ye ait eve gelen kasklı 2 şüpheli, öncelikle çevrede keşif yaptı. Bir süre evin çevresini kontrol eden şüpheliler, daha sonra içeriyi gözetleyerek evde kimsenin bulunmadığını tespit etti.

"Önce levye, ardından keserle geri döndüler"

Evin boş olduğunu anlayan şüpheliler, motosikletlerinin yanına giderek levye aldı. Yeniden eve gelen 2 şüpheli, kapıyı levye ile açmaya çalıştı. Dakikalarca uğraşmalarına rağmen kapıyı açamayan şüpheliler, bu kez motosikletlerine giderek keser aldı.

"Adana sıcağı yakayı ele

26 dakika boyunca kapıyı levye ve keserle zorlayan şüphelilerden M.U.K., Adana sıcağına dayanamadı. M.U.K., kamera önünde kaskını ve kıyafetini çıkartıp serinlemeye çalıştı. Bu anlar da anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Uzun uğraşların ardından kapıyı açmayı başaran şüpheliler, eve girerek yatak odasında bulunan çelik kasaya yöneldi. Çelik kasayı da açan şüpheliler, içerisinde bulunan 600 bin TL ile 100 adet çeyrek altını alarak olay yerinden kaçtı.

Bir süre sonra evine gelen İ.Ü., kapının zorlanarak açıldığını ve evden hırsızlık yapıldığını fark etti. İ.Ü.'nün ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

"Kaskını çıkarınca kimliği ortaya çıktı"

Polis ekipleri, evin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde şüphelilerden birinin kapıyı zorladığı sırada kaskını çıkardığını belirleyen ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda bu kişinin M.U.K. (17) olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.U.K., emniyetteki ifadesinde hırsızlığı birlikte gerçekleştirdiği kişinin Orhan Ö. (30) olduğunu itiraf etti. Bunun üzerine ekipler, Orhan Ö.'yü de yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sırasında suçlamaları kabul etmeyen Orhan Ö., diğer şüphelinin aksine hırsızlık olayına karışmadığını savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U.K. ve Orhan Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek

Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi

Altın için kader günü! Geri sayım başladı

Osimhen için olay hamle! Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu

Osimhen de gidiyor gibi! G.Saray'ın istediği rakamı duyurdular
Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: 2 işçi yaralandı, 2 at telef oldu

Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: 2 işçi yaralandı
Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi

Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi
Kimse fark etmedi! Boca Juniors-Recoleta maçında inanılmaz hata

Şu olay Süper Lig'de yaşansa 100 sene konuşulur
Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım

Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım