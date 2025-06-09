Milyoner'de hukuk öğrencisi hukuk sorusunu bilmedi

Milyoner'de hukuk öğrencisi hukuk sorusunu bilmedi
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Milyoner'de hukuk öğrencisi hukuk sorusunu bilmedi
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisinin bir hukuk sorusunu yanıtlamakta zorlanması sosyal medyada geniş yankı buldu.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi, karşılaştığı hukuk sorusunu yanıtlamakta güçlük çekti.

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Yarışmacıya, "Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her birine ne ad verilir?" sorusu yöneltildi. Yanıtı bulmakta zorlanan öğrenci, telefon joker hakkını kullanarak hukuk hocasından yardım aldı ve doğru cevabı verebildi.

Milyoner'de hukuk öğrencisi hukuk sorusuna bilmedi

Sorunun şıkları arasında 'motto', 'ninni', 'fıkra' ve 'masal' yer aldı. Oldukça yaygın bir hukuk ifadesi olan 'fıkra' yanıtının 3. sınıf hukuk öğrencisi tarafından bilinememesi ise sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTalip Anşin:

Ot yetiştiriyorlar. Fakültede ogrnemedin hiç mi türk sineması izlemedin 4. Bendinin 3. Fıkrası da da belirttiği gibi 10 yıl 8 ay 22 gün hapsine iyi hal göz göz alındığında beraatine karar verilmiştir. Gibi birçok sahne var. Ankara hukuku açan yanlış yapmış. Kapatılsın işleri güçleri pankart açmak lobi yapmak lgbt destek olmak ülke hayrına bir kaç kişiden başka yetişen çıkmamıştır.

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Haber YorumlarıVikings:

Özelde okuyodur kesin.Baba parası kapiş

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Haber Yorumlarıtycoon:

25 yılda 50 defa değiştirdiğiniz eğitim sistemi sonucu

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