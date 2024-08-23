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Irak'ın kuzeyinde operasyon:16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele operasyonlarına devam edeceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDAN YOK EDECEĞİZ"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Operasyon Irak PKK Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

HALİS ER:

bayılırım sarı torbaya

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Fethi Tilki:

sarı torbalara dolmaya devam keeee ????????

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