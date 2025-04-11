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Milli Parklar Görevlisi Dağlık Arazide Mahsur Kaldı, JAK Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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Antalya'da dizinden sakatlanan Milli Parklar görevlisi Taner K., dağlık arazide mahsur kaldı. JAK ekipleri tarafından helikopterle kurtarılan görevli, hastanede tedavi altına alındı.

Görevi sırasında sakatlanan Milli Parklar görevlisini JAK ekipleri kurtardı

Dizinden sakatlanan ve dağlık arazide mahsur kalan görevli, helikopterle bulunduğu alandan alındı

ANTALYA - Antalya'da dizinden sakatlanan ve dağlık arazide mahsur kalan Milli Parklar görevlisi JAK ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Termessos Antik Kenti Güllük Dağı Bademli bölgesinde meydana gelen olayda Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli Av koruma ve Kontrol Memuru Taner K. sabah saatlerinde bölgede kontrole çıktı. Taner K. öğlen saatlerine doğru Güllük Dağı Bademli bölgesine geldiğinde dengesini kaybederek düştü. Ayağa kalkmakta zorlanan Taner K.'nın haber vermesi ile mahsur kaldığı bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve STK'lara bağlı arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Taner K.'nın bulunduğu noktaya gelen ve yaklaşık 5 saatlik süren çalışmaya rağmen AFAT ve STK ekiplerinin bacağından yaralanan görevliyi bulunduğu yerden çıkarma çabaları sonuç vermeyince devreye Jandarma Arama Kurtarma ekipleri girdi. Bölgeye gelen JAK ekibi kısa süreli çalışmanın ardından helikopterle Taner K.'yı bulunduğu yerden kurtardı. İlk olarak bölgeye yakın bir hastaneye götürülen Taner K., daha sonra ambulans helikopterle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Taner K.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
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