Ortaca'da Üç Araçlı Trafik Kazası: Maddi Hasar Var
Muğla'nın Ortaca ilçesinde Hal kavşağı girişindeki ışıklı kavşakta üç aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Ortaca ilçesi Hal kavşağı girişindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı