Milas'ta trafik kazası: 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır iki kişi yaralandı. Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır iki kişi yaralandı.

Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 ABY 37 plakalı hafif ticari araç, Erdal Çerçi Caddesi'nde seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan 07 CSE 28plakalı bir minibüse arkadan çarptı. Minibüste çarpışmanın şiddet ile önünde bulunan 35 JA 2364 plakalı başka bir otomobile çarptı. Kazada, biri ağır iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA