Midyat'ta Polis Peşinde Kaçan Sürücü Apartman Kapısına Çarptı
Mardin'in Midyat ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü polis kovalamacasının ardından apartman kapısına çarparak durdu. O anlar güvenlik kamerasında görüntülendi.
Mardin'in Midyat ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü, apartman kapısına çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, bir apartmanın kapısına çarptı. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa