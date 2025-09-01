Mide bulandıran hareket! Plajda herkesin içinde kendini tatmin etti

Balıkesir Avşa'da bir şahıs, plajda şezlonga uzanıp çevredekilere bakarak kendini tatmin etti. Mide bulandıran anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in turistik bölgesi Avşa'da bir adam, plajda herkesin gözü önünde kendini tatmin etti.

PLAJDA MİDE BULANDIRAN OLAY

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda mide bulandıran bir olay yaşandı. Plajda şezlongda uzanan bir adamın yaptığını görenler, neye uğradığını şaşırdı.

KENDİNİ TATMİN ETTİ

Şahıs, herkesin içinde insanlara bakarak kendini tatmin etti. O anları kayda alan bir vatandaş, "Plajda bir sürü aile var. Yaptığına bakın. Şoka girdim ben" dedi.

