Mezar Kazdırdıktan Sonra Hayatını Kaybetti

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Mezar Kazdırdıktan Sonra Hayatını Kaybetti
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde Muzaffer Diken, aile kabristanında kendisi için mezar kazdırdıktan bir gün sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Kazdırdığı mezara defnedilen Diken'in son anları cep telefonu ile kaydedildi.

Aile kabristanında kendisi için mezar kazdırdı, ertesi gün fenalaşarak hayatını kaybetti

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir kişi, aile kabristanında kendisi için mezar kazdırdı. Ertesi gün fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden şahıs, kazdırdığı mezara gömüldü.

Olay geçtiğimiz gün meydana geldi. 3 gün önce İstanbul'dan yakınlarını ziyaret etmek üzere Bingöl'ün Solhan ilçesine gelen Muzaffer Diken, aile kabristanına giderek kendisi için mezar kazdırdı. Mezar kazdırırken o anları cep telefonu ile kaydeden Diken, arkadaşı olan Hidayet Döner'in iş yerinde görüntüleri yakınlarına da izletti. Muzaffer Diken, bir gün sonra fenalaşarak Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diken'in cansız bedeni, kendisi tarafından kazdırılan mezarlığa defnedildi.

Diken'den geriye ise kendisine rahmet okuduğu, kendisi ve hanımı için mezar kazdığını söylerken gülümsediği anlar kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULHAMİT BİLDİK - 3.Sayfa
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