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Metruk yapıya yeni doğmuş bebek bırakıldı, sesi duyan komşular seferber oldu

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde metruk yapıdan ses geldiğini duyan komşular seferber oldu. Yapılan aramada yapının merdiveni ile duvar arasında poşet içerisinde beze sarılı yeni doğmuş bebek bulundu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyan komşu evdekiler; bir süre aradıktan sonra buldukları yeni doğmuş bebeği, polis ekiplerine teslim etti. Bebek hastanede tedaviye alınırken, bırakanın anne M.C. (26) olduğu tespit edilerek yakalandı ve gözaltına alındı. Bebeğin bulunma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

SESİ DUYUP HAREKETE GEÇTİLER

Öğlen saatlerinde Sur ilçesinde meydana gelen olayda metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyan komşu evdekiler, bir süre sesin geldiği yapıda ve bahçede arama yaptı. Yapılan aramada yapının merdiveni ile duvar arasında poşet içerisinde beze sarılı yeni doğmuş bebek bulundu.

BEBEĞİ BIRAKAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Komşulardan biri bebeği kucaklayarak ihbarla bölgeye çağrılan Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerine teslim etti. Bebek hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından bebeği bırakanın anne M.C, (26) olduğunu tespit etti ve kısa zamanda yakalayarak gözaltına aldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebeğin bulunma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşte o anlardan kareler;

Metruk yapıya yeni doğmuş bebek bırakıldı, sesi duyan komşular seferber oldu

Metruk yapıya yeni doğmuş bebek bırakıldı, sesi duyan komşular seferber oldu

Metruk yapıya yeni doğmuş bebek bırakıldı, sesi duyan komşular seferber oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Jengar 27:

Bu bebeğin hayattaki ilk fotoğrafı belkide, poşet içinde... Uzun Uzun yıllar bebek sahibi olmaya çalışıp, kapı kapı umut arayıp muvaffak olamamış biri olarak içim yandı. Ömrün huzurlu ve bereketli olsun melek. Sana bunu reva görenler ve hayatta önüne çıkabilecek muadili yaratıklardan Rabbim seni muhafaza etsin.

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Dilek Usta:

Zor durumda dır. Amaaa sonra kafa yı yer.

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Alkurt:

Diyarbakir gibi bir yerde, caresiz BIR kadin ve caresiz BIR Bebek..

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