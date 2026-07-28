Karaman'da metruk ev yangını paniğe yol açtı

Karaman'da 2 katlı metruk evde çıkan yangın mahallede paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Abbas Mahallesi 336. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, metruk evde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye hazırlanırken mahallede kısa süreli gerginlik yaşandı. İddiaya göre, elektrik arıza ekiplerinin bölgenin elektriğini geç kesmesi nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahalede bir süre güçlük çekti. Öte yandan, yangının çıktığı binanın bitişiğindeki müstakil evin sahibi ise itfaiye ekiplerine kendi evine su sıkmamaları yönünde tepki gösterdi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı