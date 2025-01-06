Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler verecek

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek
Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın 'Her yer Gazze olur' tehdidine yanıt

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt
DEM Parti heyetiyle CHP arasında 1,5 saatlik zirve

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama CHP lideri Özel'den
Çin'in Tibet bölgesindeki 7,1'lik depremde bilanço ağırlaşıyor

Beşik gibi sallanan ülkede bilanço her saat ağırlaşıyor

Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, metroyla evine döndüğü anları takipçileriyle paylaştı. Yere oturup kitap okuyan Vuslateri, sosyal medya hesabından gizlice fotoğrafını çekenlere de seslendi.

Uzun zaman sonra ekranlara Leyla dizisindeki Nur karakteriyle dönen Gonca Vuslateri, dizideki performansının yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

METROYA BİNDİ

Gonca Vuslateri, metroyla yolculuk yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bebeği Asya'ya yetişmek için eşiyle metroda buluşmayı tercih eden Vuslateri, "Metroyla eve dönme maceramız" notuyla o anları paylaştı.

Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi

YERE OTURUP KİTAP OKUDU

Vuslateri yolculuk sırasında yere oturup kitap da okudu.

Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi

Ünlü oyuncu o anları ise şu sözlerle paylaştı: "Ben de bebeklerde öfke ve ağlama üzerine Aletha Solter'in kitabını okuyorum. Asya için yüklemeler devam ediyor ama belim de ağrıyorsa nerede olursam olayım çökerim, oturur bir kitap açarım."

Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi

FOTOĞRAFINI ÇEKENLERE SESLENDİ

Vuslateri, son olarak da fotoğrafını gizlice çekenlere seslendi. Ünlü oyuncu paylaşımına"Gizlice metroda fotoğrafımı çekenler, şöyle çıkayım ne olur" notunu düştü.

Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt
img

Görüntü uzmanların her gün uyarı üstüne uyarı yaptığı ilimizden
img

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, sosis sandviç satışını yasakladı
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıUfuktaki Umut:

bu kim?

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem Örnek:

ya ne olmuş arkadaş oda toplu taşıma kullanabilir, o kadar alıştınız ki sanatçıların yüksekten uçmasına

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdikduran adam:

sanatçımı sanatı ne ki bunun

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıdikduran adam:

başka ülkelerde bilimadamından gerçek sanatçıdan geçilmezken bizde soytarı kılıklılardan geçilmiyor

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdikduran adam:

haberim yokmuş gibi çek pampa

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyaşar kartal:

Dikkat çekmek için elinden geleni yapmış,bizde yedik...

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMesut Aydın:

12000 liralık ugg terlikle metroya binmek

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAslan Yıldız:

kendisi çektirme diye ne olalım geç bu şovları

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKrank Biyel:

Haber değeri zerre umrumda olmayan sadece gündeme gelmek için kitap sayfası açmış birinin haberini neden yaparsınız ki.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu Davut :

he gizlice çektiler inandık tamam. reklam çalışması değil bunlar.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti! 6 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürdü

Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti
Kerimcan Durmaz gözaltına alındı

Kerimcan Durmaz gözaltına alındı
Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı
Türkiye'yi terk eden Aysun Kayacı yeniden sosyal medyanın gündeminde

Aysun Kayacı sosyal medyanın gündeminde
Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Deniz Uğur cenazeme gelmesin

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: O isim cenazeme gelmesin
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti 83. Bölüm fragmanı izle! Büyü nasıl bozulur? Üzerimde büyü olduğunu nasıl anlarım? Büyü bozmada hangi dualar okunur? Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi? GEL KONUŞALIM TV8 CANLI İZLE || 7 Ocak Gel Konuşalım canlı izleme linki var mı? MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM HABERLERİ! Memur ve memur emeklisi zam oranı netleşti mi? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Resmi Gazete bugün (7 Ocak Salı) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.