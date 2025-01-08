Metroda iki kadın arasında ''kucağıma Otur'' kavgasını kimse ayıramadı

Hindistan'ın başkenti Delhi Metrosu son zamanlarda dans videoları, sözlü ve fiziksel kavgalar ve toplum içinde uygunsuz davranışlarla gündeme geliyor. Başkentin en kullanışlı toplu taşıma araçlarından biri olmasına rağmen, kurallara uymayan yolcu davranışları sıkça görülüyor. Son olayda iki kadın yolcu arasında çıkan şiddetli kavga, diğer yolcuları şoke etti. Kadınlar vagonunda yaşandığı belirtilen kavganın videosu sosyal medyada viral oldu.

Görüntülerde, bir kadının otururken diğerinin yanında ayakta durduğu görülüyor. Oturan kadın diğer yolcuya "Kucağıma otur" diye bağırıyor. Ardından yerinden kalkarak sözlü tartışmayı fiziksel kavgaya dönüştürüyor. Yanında duran kadını ittiği görülüyor. Kısa süre sonra kadına vurup saçını çekiyor ve diğer yolcular şok içinde izliyor. Bazı yolcular araya girip kadınları sakinleştirmeye çalışıyor.

Video sosyal medyada "Bu ne zaman oldu... Kadınlar vagonunda mı?" başlığıyla paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcıları kavgayla ilgili çeşitli yorumlar yaptı. Bir kullanıcı espriyle "İşte İngilizceden yerel dile geçiş böyle oldu" dedi.

Başka bir kullanıcı saldırgan tavır gösteren kadını destekleyerek "Öfkesi haklı bence. Bazı kadınlar sormadan yabancıların arasına sıkışmaya çalışıyor. Herkes bu durumdan hoşlanmayabilir" yazdı.

Bir kullanıcı olaya tepki göstererek "Bu endişe verici bir durum. İnsanlar birbirlerine fiziksel şiddet uygulamamalı" yorumunu yaptı.

Alaycı bir yorum ise "Delhi metrosuna hoş geldiniz" şeklindeydi.