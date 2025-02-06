MSB'den teğmenler açıklaması: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı
Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Bir yılda 293 bin kişilik artış
İtalya'da helikopter kazası! Milyarder iş insanı hayatını kaybetti

Yere çakılan helikopter dünyaca ünlü iş insanına mezar oldu
Ünlü alışveriş sitesine rekabet soruşturması açıldı

Ünlü alışveriş sitesine soruşturma

Mesut Hançer'in sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla hatırlanan baba Mesut Hançer yaşadıklarını anlattı. Kızının acısının hiç geçmediğini söyleyen Hançer "6 Şubat hiçbir zaman geçmiyor. Daha beter, kötü oluyoruz günden güne. Her taraftan kızımı bekliyoruz. Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor" dedi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer'in acısı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.

DEPREMİN İKİNCİ YILINDA KIZININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer, depremin ikinci yılında kızının mezarını ziyaret etti.

Mesut Hançer'in sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor

"ATEŞ HİÇBİR ZAMAN SÖNMÜYOR"

Baba Hançer, 6 Şubat depremlerinin etkisini halen yaşadıklarını belirtti. O günleri atlatamadıklarını dile getiren Hançer, "2 sene oldu bugün. Ateş hiçbir zaman sönmüyor, daha beter alevleniyor. Kızımın mezarına sürekli ziyarete geliyoruz. Çok zor bir şey, acısı hiçbir zaman geçmeyen bir şey." dedi.

"BURADA YATMASI BİLE ÇOK ZOR GELİYOR"

Kızıyla çok iyi anlaştığını belirten Hançer, "Şu an evladımın kabrine çiçek dikip suluyoruz. Ona dua ettik, ömrü yetmedi kızımın. Burada yatması bile çok zor geliyor. Böyle olmasını beklemiyorduk. 6 Şubat hiçbir zaman geçmiyor. Daha beter, kötü oluyoruz günden güne. Her taraftan (kızımı) bekliyoruz. Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor." diye konuştu.

Mesut Hançer'in sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
img

Necla Nazır hastaneye kaldırıldı
img

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
img

Avrupa'dan Şara'ya ilk tebrik telefonu
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıVEFA:

Anlayana!.. Bu babanın dramı, yaşattığınız ayıp size bir ömür yeter!.. İşte burası sözün bittiği yer, boş konuşmayın artık!!

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

insan en yakınına ölümü konduramıyor ölüsünü görse bile gelecek birgün diye bakıyorsun etrafına Allah sabır metanet versin inşallah aminn

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

çok zor Allah düşmanıma bile evlat acısı yaşatmasın

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Nice canlar gitti. biribirimizin acısına ortak olurken bu acılardan siyasi çıkar sağlamaya çalışanları da unutmadık...

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz Yamak:

RABBİM BİRDAHA BOYLE ACİLAR YAŞATMASİN İNŞALLAH RUHLARI ŞAD MEKANLARI CENNET BAHÇESİ OLSUN İNŞALLAH RABBİM SABIRLAR VERSİN İNŞALLAH ??

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA B:

Allah sabrı Cemil eylesin dünyada cehennemi yaşadılar bizler asla bilemeyeceğiz o sürekli anlık ızdırabı

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAy kural:

Allah kimseye böyle evlat acıları vermesin.. Şu dağlarda kar olsaydım...Bir asi rüzgar olsaydım...Arar bulur muydun beni, Sahipsiz mezar olsaydım.. Depremde bulunamayan evlatlar da var.. Düşündükçe kahroluyoruz.. :((((

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDağıstan:

Bir gün de sözünüzü tutun ya. Bir dolu para topluyorsunuz vergileriyardımlar vb Şu insanların tamamını bir ev sahibi yapamadınız gitti. Kontenyerde yaşamak nedir ya..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıASar Gnc:

hic bir kelime yetmez bu babanin acisini anlatmaya. sabir diliyorum...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Ebrar Karakurt Rusya'yı ayağa kaldırdı! Takım arkadaşıyla kavga etti, arabasını parçaladı

Takım arkadaşıyla kavga edip arabasını parçaladı
Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu
CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz iddiası

CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.