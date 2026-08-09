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İnegöl'de Arkadaşını Tüfekle Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

İnegöl'de Arkadaşını Tüfekle Yaralayan Şüpheli Tutuklandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde mesajlaşma nedeniyle husumet oluşan arkadaşını tüfekle bacağından yaralayıp motosikletle kaçan şüpheli, polisin 50 güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mesajlaşma nedeniyle aralarında husumet oluşan arkadaşını tüfekle bacağından yaralayıp motosikletle kaçan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Kaçış güzergahındaki 50 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin izini sürerek evine ulaştı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Bilgehan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yıldırım A. (18) ile arkadaşı Eren K. (19) arasında mesajlaşma sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iki arkadaş arasında husumet oluştu. Öfkelenen Yıldırım A., motosikletle Bilgehan Sokak'a geldi. Burada karşılaştığı Eren K.'ya tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu Eren K., sağ bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından şüpheli, geldiği plakasız motosikletle olay yerinden kaçtı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

50 kamera tek tek incelendi

Polis ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahındaki 50 güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceledi. Adeta dedektif gibi yürütülen çalışmada şüphelinin izini süren ekipler, şahsın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evini tespit etti. Düzenlenen operasyonla Yıldırım A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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