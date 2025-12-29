Korkuluğa saplanan kediyi itfaiyeciler kurtardı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir demir korkuluğa saplanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, kediyi uyuşturup kurtardı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde demir korkuluğa saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasan Kefeli Caddesi'nde bir binanın duvarındaki korkuluklara saplanmış haldeki kediyi gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Barınaktan gelen personelin iğneyle uyuşturduğu kedi, itfaiyeciler tarafından korkuluğun kesilmesiyle kurtarıldı.
Kedi, tedavisinin yapılması için barınak görevlilerine teslim edildi. Kurtarma operasyonunu takip eden vatandaşlardan Hacı Ali Özden, ekiplere teşekkür etti. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa