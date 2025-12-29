Haberler

Korkuluğa saplanan kediyi itfaiyeciler kurtardı

Korkuluğa saplanan kediyi itfaiyeciler kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir demir korkuluğa saplanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, kediyi uyuşturup kurtardı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde demir korkuluğa saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasan Kefeli Caddesi'nde bir binanın duvarındaki korkuluklara saplanmış haldeki kediyi gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Barınaktan gelen personelin iğneyle uyuşturduğu kedi, itfaiyeciler tarafından korkuluğun kesilmesiyle kurtarıldı.

Kedi, tedavisinin yapılması için barınak görevlilerine teslim edildi. Kurtarma operasyonunu takip eden vatandaşlardan Hacı Ali Özden, ekiplere teşekkür etti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Polis, kadını ölümün ucundan alırken şahsın sözleri pes dedirtti
Ayşe Tokyaz duruşmasında ikiz kardeş Esra Tokyaz sinir krizi geçirdi

Katil sürekli gülünce salon karıştı! Masaya çıkıp sinir krizi geçirdi
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Polis, kadını ölümün ucundan alırken şahsın sözleri pes dedirtti
Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı