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Gözaltına alınan fenomen Merve Taşkın adliyeye sevk edildi

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Sevgililer Günü paylaşımı nedeniyle 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taşkın'ın paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki geldi.

Sevgililer Günü paylaşımı nedeniyle "müstehcenlik" suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat'ı yalnız geçirecek olanlara 'akşam yemeği' ilanı adı altında mesaj yayınlamıştı. Paylaşım sonrası fenomene sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken, Taşkın'ın bu paylaşımına yönelik CİMER'e şikayet yağmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Merve Taşkın, paylaşım sonrası 'müstehcenlik' suçu nedeniyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Merve Taşkın emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan fenomen Merve Taşkın adliyeye sevk edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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Gözaltına alınan Merve Taşkın adliyeye sevk edildi
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