Markete giden anne dönüşte 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı

Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşları 1 ile 7 olan 2 çocuk hayatını kaybetti. Evde çıkan yangında alevler cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Mersin'in Silifke ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

ANNE MARKETE GİTTİ, SOBADAN YANGIN ÇIKTI

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Mukaddem Mahallesi 220 Sokak bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Baba H.T. işe gittikten sonra anne A.T de çocukları 1 yaşındaki Ayaz ile 7 yaşındaki Poyraz'ı evde bırakıp yaklaşık 300 metre uzaktaki markete gitti. Bu sırada sobadan yangın çıktı. Market dönüşü yangını fark eden anne ve çevredekiler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini sevk etti.

Markete giden anne dönüşte 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı

EVDEN 2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

Alev alev yanan eve ekipler müdahale ederek söndürdü. Yangında içeride bulunan 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik güçlerinin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 2 çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. 2 çocuğunu kaybeden annenin olay yerinde feryat ettiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Markete giden anne dönüşte 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı

Markete giden anne dönüşte 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı

