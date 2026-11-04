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Mersin operasyonunda 13 şüpheli yakalandı, 126 vatandaş 10 milyon TL dolandırıldı

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Mersin operasyonunda 13 şüpheli yakalandı, 126 vatandaş 10 milyon TL dolandırıldı
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Mersin merkezli düzenlenen operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma kapsamında 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Türkiye genelinde 126 vatandaşı yaklaşık 10 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

Mersin merkezli düzenlenen operasyonda, internet üzerinden telefonla aradıkları vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, Türkiye genelinde 126 vatandaşı yaklaşık 10 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, merkez Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren 14 şüphelinin organize şekilde ülke genelinde dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

3 Kasım'da ve devamında gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, bir kişinin ise yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

126 vatandaşı 10 milyon TL dolandırmışlar

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, ülke genelinde farklı illerde yaşayan 126 vatandaşı yaklaşık 10 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin internet üzerinden telefonla aradıkları 69 vatandaşın da dolandırıldığı belirtilirken, olayın diğer mağdurlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Evlerden uyuşturucu ve yüklü miktarda para çıktı

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 24 cep telefonu, 19 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar ve 446 bin 200 TL ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 3 gram esrar, 17 sentetik uyuşturucu hap, 12 kök Hint keneviri ve 1 gram metamfetamin bulundu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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