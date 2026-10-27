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Mersin Mezitli'de jandarma 4 şüpheliyi yakaladı, 1 kilo 904 gram esrar ele geçirildi

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Mersin Mezitli'de jandarma 4 şüpheliyi yakaladı, 1 kilo 904 gram esrar ele geçirildi
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarmanın Mezitli'de düzenlediği operasyonda 4 şüpheli yakalandı ve 1 kilo 904 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından şüpheliler uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kilo 904 gram kubar esrar ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ekipler, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, yaşı küçük H.A. ile C.E., F.Y. ve M.Ş. yakalandı, toplam 1 kilo 904 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri yapılan şüpheliler uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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