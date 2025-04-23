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Mersin'in Silifke ilçesinde emekli uzmana çavuşun cesedi bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde emekli uzmana çavuşun cesedi bulundu
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Mersin'in Silifke ilçesindeki Akkum sahilinde, emekli uzman çavuş Z.Y.Ü.'nün cesedi bulundu. Olay, vatandaşların sahilde hareketsiz birini görmesi üzerine sağlık ve jandarma ekiplerine bildirilmesiyle ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Akkum sahilinde emekli uzman çavuş olduğu öğrenilen bir kişinin cesedi bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Narlıkuyu Mahallesi Akkum sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sahile gelen vatandaşlar, suyun içinde hareketsiz duran kişiyi fark etti. Vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde kıyafetleri olan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri sudan çıkarılan kişinin kimlik tespitine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada şahsın emekli uzman çavuş Z.Y.Ü. olduğu belirlendi. 56 yaşındaki şahsın cenazesi ilçe devlet hastanesine kaldırılırken, otopsi amaçlı adli tıpa sevk edileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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