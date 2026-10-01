Mersin Erdemli'de yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı; yaya öldü.

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Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 kara yolu Erdemli ilçesi Tırtar Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin istikametine seyreden A.Ç. idaresindeki 01 EEB 07 plakalı otomobil, Tırtar Işıklı Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ensar Çolak'a (28) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Çolak'ın cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı