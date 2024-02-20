Kardeşi kaçak makarondan yakalanan Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan kaçak makaron operasyonunda gözaltına alındı. Olayın ortaya çıkması üzerine polis başmüfettişleri görevlendirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Mersin Emniyet Müdürü Aslan'ın görevden alındığını açıkladı.

SORUŞTURMA SONRASI MERKEZE ÇEKİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan hakkında çıkan iddialara yönelik yaptığı açıklamada, konuyla ilgili araştırma ve soruşturmanın yapılması üzerine polis başmüfettişleri görevlendirildiğini belirterek, "Mersin Emniyet Müdürü Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'ın gözaltına alındığına yönelik haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Konu ile ilgili araştırma ve soruşturma yapmak üzere 18 Şubat 2024 tarihinde Polis Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır."