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Mersin'den Eskişehir'e giden aile Ankara'da kaza yaptı: 2 yaralı

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Mersin'den Eskişehir'e dönen bir aile, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaygan zemin nedeniyle şarampole devrildi. Kazada 3 kişilik aileden 2 kişi yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'den Eskişehir'e giden aile, Ankara'da kaza yaptı: 2 yaralı

ANKARA - Ramazan Bayramı tatili dönüşünde Mersin'den Eskişehir'e seyahat eden 3 kişilik bir aile, Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında kayganlaşan zemin nedeniyle otomobilleriyle şarampole devrildi. Kazada 3 kişilik aileden 2'si yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 3 kişiden 2'si yaralanarak, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan 45 AFN 777 plakalı otomobilden yara almadan çıkan bir çocuk, görgü tanığına yaptığı açıklamada, Mersin'den Eskişehir'e gittiklerini ifade etti.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaygan zemin dolayısıyla sürücülere dikkatli olmaları ve hız sınırına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Mersin'den Eskişehir'e giden aile Ankara'da kaza yaptı: 2 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPAY ATCI - 3.Sayfa
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