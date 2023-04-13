Mersin'deki trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarında

Mersin'de, şehir merkezinde çeşitli noktalarda meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan istatistiklerde, 2022 yılında 485 bin kaza meydana gelirken, ölümlü kaza sayısı ise bin 919 olarak kayıtlara geçti. Bu kazalarda 2 bin 280 kişi hayatını kaybederken, 291 bin kişi de yaralandı. Aynı yıl maddi hasarlı kaza sayısı ise 288 bin 118 olarak gerçekleşti.

Aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlali ve alkollü araç kullanma gibi nedenlerden dolayı tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de yıl boyunca birçok kaza meydana geldi. Bu kazaların bazıları ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Kentteki bir çok noktada görüntü kaydeden Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan görüntülerde, daha çok sürücü hataları ön plana çıktı. Özellikle ışık ihlali yapan sürücülerin yol açtığı kazalar ise yürekleri ağza getirdi. Görüntülere yansıyan kazaların büyük bölümü yaralanma ya da maddi hasarla sonuçlandı.

Emniyet yetkilileri, özellikle şehir içinde sürücülerin aşırı hız yapmamalarını ve kesinlikle emniyet kemeri takmalarını istedi. - MERSİN