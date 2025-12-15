Otobüste darbedilen yaşlı çift davasında, sanığın 2 yıl hapis cezası yaşı küçük olduğu için düşürüldü

Mersin'de otobüste darbedilen yaşlı çiftle ilgili davada yargılanan çocuk sanığa verilen hapis ve para cezaları, yaş küçüklüğü nedeniyle indirilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararıyla sonuçlandı.

Olay, 15 Aralık 2023 tarihinde merkez Toroslar ilçesinde, Mersin Şehir Hastanesi'ne giden bir şehir içi otobüste meydana geldi. O dönem Tarsus'ta bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T.'nin, kalp pili bulunan, felçli ve böbrek yetmezliği hastası Ramazan Polat (77) ile eşi Hamdiye Polat'ı (71) darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Gencin yargılandığı davada karar

Mersin 2. Çocuk Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, sanık A.O.T.'ye 2 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle cezayı 1 yıl 4 ay hapse düşürdü. Ardından sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildi. A.O.T.'nin, olay sırasında Hamdiye Polat'ı darbetmesi nedeniyle ayrıca 2 bin 660 TL adli para cezası verildiği, bu cezanın da yine yaş küçüklüğü gerekçesiyle HAGB kapsamına alındığı bildirildi.

Baba daha önce ceza almıştı

Davada yargılanan baba İsmet T., daha önce görülen duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edilmişti. Olayın ardından idarecilikten el çektirilen İsmet T.'nin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine ve ardından Nizip ilçesine atandığı, daha sonra ise emeklilik dilekçesi verdiği öğrenilmişti.

Ramazan Polat hayatını kaybetmişti

Otobüste darbedilen Ramazan Polat, olaydan yaklaşık 5 ay sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, 2 haftalık tedavi sürecinin ardından 20 Mayıs 2024'te hayatını kaybetmişti. Dava sürecinde, ölümle olay arasındaki illiyet bağına ilişkin araştırma da yapılmıştı. Mahkemenin verdiği son kararla birlikte, çocuk sanık yönünden dava süreci HAGB kapsamında sonuçlanmış oldu.

"Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi"

Polat çiftinin avukatı Oğuzhan Tekin, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, sanığın cezalandırıldığını ancak indirim uygulanarak HAGB kararı verildiğini söyledi. Tekin, "Sanığa 2 yıl hapis cezası verildi, ardından yaş küçüklüğü nedeniyle ceza 2 yılın altına düşürüldü ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi. Bu şekilde dosya kapanmış oldu. Suç, SSC (suçu silahla işleme) kapsamında değerlendirilmiş olsa da yasal indirimler uygulandı" dedi.

"İtiraz yolumuz açıktır, itirazımızı yapacağız"

Tekin, ölümle olay arasındaki illiyet bağına ilişkin savcılığa yaptıkları başvurunun da sonuçlandığını belirterek, "Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümle olay arasında illiyet bağı olmadığına karar vererek KYOK (kovuşturmaya yer olmadığı) kararı verdi. Mahkeme de bu doğrultuda kararını açıkladı. Ancak itiraz yolumuz açıktır, itirazımızı yapacağız" ifadelerini kullandı. Hamdiye Polat'a yönelik darp nedeniyle sanığa 2 bin 660 TL para cezası verildiğini de aktaran Tekin, bu ceza dışında başka bir hapis ya da ek yaptırım uygulanmadığını sözlerine ekledi.

"Babam 5 ay boyunca acı içinde can verdi"

Adliye önünde açıklama yapan Polat çiftinin kızı Bedriye Polat ise karara tepki gösterdi. Babasının yaşadığı süreci anlatan Polat, "Gerçekten çok sinirliyim. Babam 5 ay boyunca yataklarda acı çekerek hayatını kaybetti. İlk günden itibaren konuşma becerisini kaybetti, yürüyemez hale geldi ve tamamen yatağa bağımlı oldu. Kemikleri kırık bir vaziyette, 5 ay boyunca acı içinde can verdi. Sırf otopsi yapılmadığı gerekçesiyle olayla ölüm arasında bağ kurulmadı. Oysa babamın durumu ortadaydı" diye konuştu. - MERSİN