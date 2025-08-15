Mersin'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Mersin'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Mersin Valiliği, Silifke ve Anamur ilçelerinde devam eden orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Yangınlar sonucunda bazı yerleşim yerleri boşaltılırken, dumandan etkilenen vatandaşlar taburcu edildi.

Mersin Valiliği, Silifke ve Anamur ilçelerindeki orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Mersin Valililğ, Silifke'de 3 gündür, Anamur'da ise 2 gündür devam eden orman yangınları ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahallelerinde 13 Ağustos 2025 günü saat 12.45'te başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Soğutma çalışmaları 1 helikopter, 346 kara aracı ve bin 69 personelle etkin bir şekilde devam etmektedir. Silifke ilçesinde 10 yerleşim yerinin yangından etkilenmesi sebebiyle 984 hane boşaltılmıştır. Dumandan etkilenen 17 vatandaşımız ve personelimiz yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edilmiştir" denildi.

Anamur'da da soğutma çalışmaları sürüyor

Açıklamada Anamur ilçesinde dün çıkan yangınla ilgili de şu ifadelere yer verildi:

"Anamur ilçemizin Korucuk Mahallesi'nde 14 Ağustos 2025 günü saat 15.45'te başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Soğutma çalışmaları 4 helikopter, 80 kara aracı ve 238 personelle etkin bir şekilde devam etmektedir. 3 yerleşim yerinin yangından etkilenmesi sebebiyle 65 hane boşaltılmıştır. Yangından etkilenen vatandaşımız ve personelimiz bulunmamaktadır."

Açıklamada, her iki ilçede yangından etkilenen yerleşim birimlerinde ilgili müdürlükler tarafından zarar tespit çalışmalarına başlandığı aktarıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
