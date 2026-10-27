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Mersin'deki operasyonlarda 5 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 904 gram esrar bulundu

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Mersin'deki operasyonlarda 5 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 904 gram esrar bulundu
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Mersin'de jandarma ve polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 1 kilo 904 gram kubar esrar, 1 sentetik ecza hap ve 11 bin 600 TL ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 904 gram kubar esrar, sentetik ecza hap ve 11 bin 600 TL ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince Yenişehir ilçesinde yürütülen çalışmalarda, F.Y., M.Ş., C.E. ve H.A. isimli şüphelilerin kullandığı 01 YP 686 plakalı araçta adli arama gerçekleştirildi. Aramada 1 kilo 904 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince kent genelinde sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında N.A. isimli şüphelinin üstünde ve ikametinde arama yapıldı. Aramalarda 1 sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 600 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.A çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Böylece iki ayrı operasyonda gözaltına alınan toplam 5 şüpheli tutuklanırken, uyuşturucu maddelere ve suçtan elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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