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Mersin'de Yoldan Geçme Tartışması Kanlı Bitti: Baba, Oğul ve Gelin Öldürüldü

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Mersin'in Mut ilçesinde yoldan geçme tartışması sonucunda komşuları tarafından av tüfeğiyle öldürülen baba, oğul ve gelinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öldürülen baba-oğul ve gelinin cenazesi morga kaldırıldı

Mersin'in Mut ilçesinde yoldan geçme tartışmasında komşuları tarafından öldürülen baba, oğul ve gelinin cenazesi, olay yerinde savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından morga kaldırıldı

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde yoldan geçme tartışmasında komşuları tarafından av tüfeğiyle öldürülen baba, oğul ve gelinin cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası morga götürüldü.

Olay, bugün ilçeye bağlı kırsal Çömelek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinlerinden T.K. motosikletle giderken, pekmez kaynatan komşuları Kemal Veli Akyakave çocuklarıyla 'patpat' diye tabir edilen tarım aracıyla yolu kapattıkları gerekçesiyle tartıştı. Daha sonra eve giderek av tüfeğini alan T.K., olay yerine dönerek tartıştığı baba Kemal Veli, oğlu Durmuşve gelini Ruhan Akyaka'yapeş peşe ateş etti. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri vurulan 3 kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli T.K.'nin ise bölgeye giden jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olay sonrası savcı ve jandarma ekipleri inceleme yaptı. Bölgede yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden baba, oğul ve gelinin cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'de Yoldan Geçme Tartışması Kanlı Bitti: Baba, Oğul ve Gelin Öldürüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÇETİN - 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika İnceleme Cinayet 3-sayfa Mersin Baba Suç Mut

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Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü
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