Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti

Nükleer savaş kapıda! Tarihi hata sonrası resti çekti
İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ın önünü kapatacak cinsten

İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ı kızdıracak cinsten
Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz

Naci Görür sallanan ilimizi uyardı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin akıbeti belli oldu

Mersin'de silah kaçakçılarına operasyon! Evin bahçesinden çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Polis tarafından daha önce tespit edilen bir ev ve bahçesinde yapılan aramalarda 353 adet yabancı menşeili tabanca ve çok sayıda mühimmat ile 913 adet yabancı menşeili silah parçası ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Mersin'de yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

EVİN BAHÇESİNDE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun detaylarını paylaşan Yerlikaya, "Polisimiz tarafından daha önce tespit edilen bir ev ve bahçesinde yapılan aramada, 353 adet Yabancı Menşeili Tabanca ve çok sayıda mühimmat ile 913 adet yabancı menşeili silah parçası ele geçirildi." dedi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, 3 şüphelinin yakalandığını ve cumhuriyet savcılığınca haklarında soruşturma başlatıldığını belirterek, "Halkımızın huzurunu kaçıranların ve ruhsatsız silah temin eden silah kaçakçılarının peşindeyiz. Sizi tek tek yakalayacağız. Mersin Valimizi, operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mersin'de silah kaçakçılarına operasyon! Evin bahçesinden çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti
img

Beyaz Saray'ın kapısında çekilen görüntü ABD'yi ayağa kaldırdı
img

Ece Gürel'in eşinden radikal karar! Sırra kadem bastı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Mersin 3 buyuk sehirden sonra, Turkiyenin en karmakarisik sehirlerindendir. Doguda kicina buz atan terorist, mersin de sicakta her turlu halti yer... polis tutuklar, mahkeme birakir... ne yazikki...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten

"Arabadan indin, ehliyetin gidiyor" çıkışına sürücüden olay yanıt
Bomba iddia! Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! Sırra kadem bastı

Ece Gürel'in eşinden radikal karar! Sırra kadem bastı
Trump, Elon Musk'a destek için Tesla araç satın aldı

Beyaz Saray'ın kapısında çekilen görüntü ABD'yi ayağa kaldırdı
Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi

Bu sezon Fenerbahçe'de yapamadığını yeni takımında 22 dakikada yaptı
Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi! Hepsi birden istifa etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.