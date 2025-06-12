Mersin'de Yangın Çıktı, Yaşlı Adam Komşuları Tarafından Kurtarıldı

Mersin'de Yangın Çıktı, Yaşlı Adam Komşuları Tarafından Kurtarıldı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 70 yaşındaki Kadir Ersöz, komşuları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de bir müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve bitkin halde olan yaşlı adam komşuları tarafından kurtarılarak gelen sağlık ekibiyle hastaneye gönderildi. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkisindeki müstakil bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bacağından rahatsızlığı bulunan 70 yaşındaki Kadir Ersöz'ün evde yalnız bulunduğu sırada yangın çıktı. Dumanları gören çevre sakinleri ve komşular yardıma koşarken 112 Acil Komuta Merkezi'ne de bilgi verdi. Merkez bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerini sevk etti. Bu sırada komşular dumandan etkilenerek bitkin düşen yaşlı adamı evden çıkarmayı başardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Ersöz'ü ambulansla ilçe devlet hastanesine götürdü. İtfaiye ekipleri de yangını söndürerek inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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