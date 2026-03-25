Uzaklaştırma kararını kaldırttığı kocası tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın, uzaklaştırma kararını kaldırttığı kocası tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlar Mahallesi 0457. Sokak'taki bir adreste kesici aletle yaralanmış bir kadın olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadının Hava Ç. (27) olduğu ve birçok yerinden bıçaklanarak yaralandığı belirlendi. Bilincinin açık olduğu öğrenilen kadının ilk ifadesinde kendisini eşi Mehmet Ç.'nin (32) bıçakladığını söylediği belirtildi. Yaralı kadının ayrıca eşi hakkında daha önceden uzaklaştırma kararı bulunduğunu ancak barıştıklarını ve 23 Mart tarihinde tedbir kararından vazgeçtiğini beyan ettiği öğrenildi. Mehmet Ç., polis ekiplerince olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla birlikte yakalandı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Asayiş Büro Amirliğine, ardından Aile İçi Büro Amirliğine teslim edildi.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren kadının bilincinin açık olduğu, ancak aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı