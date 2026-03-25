Haberler

Uzaklaştırma kararını kaldırttığı kocası tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Uzaklaştırma kararını kaldırttığı kocası tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde, uzaklaştırma kararını kaldırttığı eşi tarafından bıçaklanan 27 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Şüpheli, olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın, uzaklaştırma kararını kaldırttığı kocası tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlar Mahallesi 0457. Sokak'taki bir adreste kesici aletle yaralanmış bir kadın olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadının Hava Ç. (27) olduğu ve birçok yerinden bıçaklanarak yaralandığı belirlendi. Bilincinin açık olduğu öğrenilen kadının ilk ifadesinde kendisini eşi Mehmet Ç.'nin (32) bıçakladığını söylediği belirtildi. Yaralı kadının ayrıca eşi hakkında daha önceden uzaklaştırma kararı bulunduğunu ancak barıştıklarını ve 23 Mart tarihinde tedbir kararından vazgeçtiğini beyan ettiği öğrenildi. Mehmet Ç., polis ekiplerince olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla birlikte yakalandı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Asayiş Büro Amirliğine, ardından Aile İçi Büro Amirliğine teslim edildi.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren kadının bilincinin açık olduğu, ancak aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir

İsrail tarih verdi! Trump ateşkes ilan ediyor
Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak 'işgal' iddiası

Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak "işgal" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe de ünlü rapçiden
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu

Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak rapor
Neler oluyor? Tel Aviv'den servis edilen yeni görüntü ses getirdi

Tel Aviv'de neler oluyor? Bu görüntü elden ele dolaşmaya başladı
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe de ünlü rapçiden
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e suç duyurusu

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e suç duyurusu