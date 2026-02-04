Mersin'de aranan 502 şahıs yakalandı, 115'i cezaevine gönderildi

Mersin'de çok sayıda silah ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranan 502 şahıs yakalandı, 115'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, merkez ve ilçelerde son 10 günde yapılan çalışmalarda 1 ile 20 yıl arasında hapis cezası bulunan 115, aranması olan 387 şahıs olmak üzere toplam 502 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 29 tabanca, bin 126 fişek, 8 av tüfeği, 1 kalaşnikof, 6 bıçak, 55 sentetik hap, 3 bin 892 gram bonzai ham maddesi, 583 gram metamfetamin, bin 287 uyuşturucu hap ve 45 gram kokain, 5 hassas terazi, 117 litre alkol, 38 elektronik sigara, 4 bin boş elektronik sigara kartuşu, bin 800 boş 171 bin 800 adet makaron, 409 alkol yapım kiti ve 14 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Emniyette ve adliyede işlemleri yapılan şahıslardan 115'i cezaevine gönderildi. Diğer şahıslarla ilgili de adli işlemlerin gerçekleştirildiği bildirildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü suç odağıyla mücadelenin, yasaların verdiği yetki ve vatandaşların desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - MERSİN