Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmada Erdemli ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Şüpheliyi takibe alan ekipler, operasyonla yakaladı. Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramada ise 100 gram uyuşturucu madde, 12 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet mermi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 370 TL ele geçirdi.

Şüphelinin ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma suçundan 5 ayrı dosyadan arandığı ve 1 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da ortaya çıktı. Jandarmada ve adliyedeki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN