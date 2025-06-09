Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
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Mersin'de jandarma, uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı. Aramalar sonucunda 634 gram bonzai, 30 gram amfetamin, 18 kök kenevir bitkisi, bir ruhsatsız tabanca ve 34 fişek ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Mersin'de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 4 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramalarda 634 gram bonzai, 30 gram amfetamin, 18 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 34 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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