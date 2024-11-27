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Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
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Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Tarsus, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada Tarsus, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde 4 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Takibe alınan şüpheliler yakalanarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo 648 gram bonzai, 607 gram kubar esrar, 107 gram metamfetamin, 108 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 tabanca, 1 av tüfeği, bıçak ile nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli adli işlemleri için jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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