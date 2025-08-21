Mersin'de Uyuşturucu Suçlusu Şüpheli Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Mersin'de Uyuşturucu Suçlusu Şüpheli Kovalamaca Sonrası Yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından 30 yıla yakın ceza almış olan Ş.G., polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinden 30 yıla yakın ceza alan hırsızlık şüphelisi şahıs kaçmaya çalıştı, ancak polis peşini bırakmayarak kovalamacayla yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, suçluların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmaları sürdürürken şüpheli Ş.G'yi belirledi. Polisin, evden hırsızlık olayının şüphelisi olan aynı zamanda 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan 29 yıl 10 Ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş. G.'nin peşine düştü. Polisi fark eden şahıs kaçmaya çalıştı. Hükümlünün peşini bırakmayan polis, kovalamacayla yakaladı.

Emniyet ve adliyede gerekli şlemleri yapılan şahsı cezaevine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
