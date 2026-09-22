Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı

Mersin'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yapan şahıslara yönelik çalışmalar yaptı. Polisin çalışmalarında merkez Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde şüpheli şahıslar ile adresler tespit edildi. Tespit edilen 12 şüpheli düzenlenen farklı operasyonlarla yakalanırken, şüphelilerin üzerleri, araçları ve evlerinde aramalar yapıldı. Aramalarda 257 bin 762 adet sentetik ecza, bin 265 adet uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda kokain, esrar, metamfetamin, 2 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 80 bin TL ele geçirildi. Emniyette işlemleri yapılan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı