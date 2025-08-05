Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde narkotik polisinin yaptığı operasyonda 822 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan biri eski avukat 3 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde narkotik polisinin yaptığı çalışmada 822 gram metamfetamin ele geçirilen araçta gözaltına alınan biri eski avukat 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Anamur Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesine çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Mersin-Antalya D-400 karayolunda ilçe sınırlarında bir araç durduruldu, yapılan aramada 822 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan eski avukat C.B., N.I. ve M.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden eski avukatın tehdit ve güveni kötüye kullanma suçlarından da aranması olduğu ortaya çıktı.

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli: İpsiz sapsızların 'Biz komisyoncu değiliz' zırvasına sığınmaları değersiz

Ne CHP ne de DEM! İşte Bahçeli'nin yerden yere vurduğu parti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında durgunluk devam ediyor: Kazanç yerini kayıplara bıraktı

Altın yatırımcısına kritik uyarı! Uzmanlar yükseliş için tarih verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.