Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı
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Mersin İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticareti yapan 8 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri, son bir hafta içerisinde Silifke, Mut, Tarsus, Mezitli ve Erdemli ilçelerinde yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda 8 kişinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelileri takibe alan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 43 kök kenevir bitkisi, 5 bin 757 gram bonzai, 61 gram metamfetamin, 35 gram kubar esrar, 13 adet sentetik hap, 3 şırınga ile 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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