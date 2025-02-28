Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3.560 Hap ve 3 Tutuklama

Mersin'in Anamur ve Erdemli ilçelerinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 bin 560'ı hap olmak üzere çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Anamur ve Erdemli ilçelerinde 4 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli de yakalandı. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise 3 bin 560 adet uyuşturucu hap, 770 gram esrar, 40 gram UC maddesi, 10 gram kenevir tohumu, 2'şer adet adet av tüfeği, tabanca, bıçak, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN