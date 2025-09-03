Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3.5 Milyon Hap Ele Geçirildi

Mersin polisinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen çalışmada 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklandı.

Mersin polisinin düzenlediği operasyonda ele geçirilen 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ile ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ortak çalışma yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) da destek verdiği çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik merkez Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyonda 602 kilo 210 gram ağırlığında, 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu hapların imal edildikten sonra farklı yöntemlerle piyasaya sürülmeye çalışıldığı öğrenildi. Poşetlenen uyuşturucu hapların bir kısmının da marketlerde içerisinden oyuncak çıkan sürpriz yumurtalara yerleştirilmiş olması dikkat çekti. Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyette ifadesi alınan 8 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
