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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinde sentetik uyuşturucu ve nakit, diğerinde ise ecstasy ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda "uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada 2 şüpheli belirlendi. Polisin düzenlediği operasyonla şüpheliler M.B. ve R.Ş. yakalandı. Şüpheli M.B.'den 24 adet sentetik ecza, 2 paket halinde 82,5 gram sentetik kannabinoid ile bin 540 TL ele geçirildi. Diğer şüpheli R.Ş.'de ise 787 adet sentetik ecza, 7,7 gram toz haline getirilmiş ecstasy, ruhsatsız pompalı tüfek ve 3 kartuş bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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