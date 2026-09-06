Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu madde satanlar tek tek tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden çeşitli miktarlarda sentetik ecza, sentetik uyuşturucu, metamfetamin ile 1 kilo 250 gram da alfametilfenatalamin ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler A.Ç.,S.D.,İ.Ç.,M.I.,H.A. ve İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı